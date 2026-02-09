RDC : Stades fermés et terrains spoliés menacent le football congolais

Le football en République démocratique du Congo traverse actuellement une phase délicate marquée par plusieurs difficultés structurelles. Des décisions de fermeture prises par les autorités administratives se cumulent à des problèmes de sécurité au sein des stades et à des cas de spoliation de terrains appartenant aux communes.

Le football en République démocratique du Congo traverse actuellement une phase délicate marquée par plusieurs difficultés structurelles. Des décisions de fermeture prises par les autorités administratives se cumulent à des problèmes de sécurité au sein des stades et à des cas de spoliation de terrains appartenant aux communes.

Ces différents facteurs ont abouti à une interruption du championnat national dans la capitale. Cette suspension des rencontres affecte directement les clubs et modifie le calendrier sportif prévu pour la saison.

Supporters, dirigeants de clubs et autres intervenants du secteur sportif ont exprimé leur préoccupation face à cette situation. Ils réclament des mesures rapides pour préserver les installations et garantir la tenue des compétitions dans de meilleures conditions.

Publicité

Demande d’une politique de préservation et d’investissement

Les acteurs impliqués appellent à l’élaboration d’une politique dédiée à la sauvegarde des infrastructures sportives. Selon leurs demandes, cette politique devrait également favoriser le développement des équipements indispensables à la pratique et à l’organisation des rencontres de football.

La protection des emprises foncières communales destinées aux installations sportives figure parmi les préoccupations majeures évoquées par ces acteurs. Ils estiment que la sécurisation de ces terrains est essentielle pour maintenir des lieux stables où les clubs peuvent s’entraîner et jouer.

La question de la sécurité dans les enceintes sportives est également mise en avant comme un axe prioritaire. Les acteurs concernés insistent sur la nécessité d’un environnement sûr pour les joueurs, les officiels et les spectateurs afin d’éviter la reprise d’incidents susceptibles de perturber à nouveau le championnat.

Publicité