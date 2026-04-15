RDC : signature d’accord entre L’AFC/M23 et le CICR pour le transfert de militaires

Le week-end des 11 et 12 avril 2026, le mouvement AFC/M23 et le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) ont apposé leurs signatures sur un protocole visant la remise de militaires détenus par le groupe. L’accord prévoit que ces soldats soient d’abord confiés au CICR avant d’être réacheminés vers les autorités congolaises.

Depuis plusieurs semaines, l’AFC/M23 affirmait sa volonté de procéder à ces libérations. Une partie des personnes concernées avait refusé d’intégrer une branche combattante du mouvement ; d’autres restent hospitalisées, ce qui complique leur prise en charge immédiate.

Selon les informations recueillies, entre 2 000 et 3 000 éléments des Forces armées de la RDC (FARDC) figurent sur les listes préparatoires et auraient été identifiés puis signé des formulaires de consentement. Le protocole représente, juridiquement, une avancée importante pour encadrer ces transferts.

La signature intervient alors que des négociations entre Kinshasa et l’AFC/M23 ont repris en Suisse, dans la région de Montreux, où les modalités du règlement sont discutées par les deux parties.

Aspects pratiques du transfert

La mise en œuvre du dispositif reste toutefois soumise à plusieurs conditions. Des contraintes logistiques doivent être réglées avant tout mouvement de population, et le processus dépendra surtout de l’accord formel du gouvernement congolais pour recevoir ces militaires.

Au sein de l’exécutif congolais, les positions ne seraient pas entièrement convergentes : certaines sources évoquent une vérification des listes et des consultations en cours. La question figure aussi au cœur des pourparlers qui se tiennent actuellement en Suisse entre les délégations.