RDC : Réactivation d’au moins trois lignes de front à l’est

Depuis une dizaine de jours, de nouvelles lignes de front se sont rouvertes dans l’est de la République démocratique du Congo, affectant tant le Nord‑Kivu que le Sud‑Kivu. Des secteurs jusque‑là relativement calmes ont vu réapparaître des combats qui fragilisent un peu plus une zone déjà marquée par l’instabilité.

Sur le terrain, les forces armées congolaises, appuyées par des groupes alliés, se confrontent aux combattants de l’AFC/M23. Ce mouvement, qui bénéficierait d’un soutien en provenance de Kigali, occupe une place centrale dans ces affrontements et dans les tensions régionales qui en découlent.

Les deux parties se renvoient la responsabilité des reprises d’hostilités : l’armée accuse le M23 de briser le cessez‑le‑feu, tandis que les rebelles dénoncent des provocations et des incursions de la part des forces gouvernementales et de leurs partenaires. Sur le terrain, cette logique de reproches rend difficile l’établissement d’un récit unique des événements.

Les avancées diplomatiques obtenues quelques mois plus tôt, qui laissaient entrevoir un apaisement, semblent aujourd’hui fragilisées par ces nouveaux affrontements. Les accords et promesses de stabilisation sont mis à l’épreuve par la persistance des combats et par le manque de confiance entre acteurs locaux et voisins.

Conséquences immédiates et enjeux régionaux

La réactivation des foyers de violence a des répercussions directes sur les populations locales : insécurité accrue, difficultés d’accès aux services de base et perturbation des activités quotidiennes. Des déplacements internes et une montée de l’angoisse chez les civils font partie des effets visibles de cette escalade.

Sur le plan diplomatique, la situation complique les initiatives de médiation. Les relations entre Kinshasa et Kigali sont scrutées de près, et tout regain de tension sur le terrain risque d’alimenter de nouvelles accusations et de freiner les négociations en cours entre les différentes parties prenantes.

