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RDC : prolongation des restrictions sur l’entrée du ciment et de la chaux

La République démocratique du Congo a reconduit les restrictions temporaires visant les importations de ciment gris et de clinker dans les régions ouest et sud-est du pays. Les mesures concernent également les importations de chaux dans la partie sud-est.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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RDC : prolongation des restrictions sur l’entrée du ciment et de la chaux
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Cette décision s’inscrit dans la politique de soutien à l’industrie cimentière locale, développée ces dernières années en RDC. Les autorités cherchent à protéger les producteurs nationaux face à la concurrence des matériaux importés.

Kinshasa applique ces limitations depuis 2024, dans un contexte marqué par la volonté de renforcer la production locale de matériaux de construction. Le dispositif porte sur des zones géographiques définies et ne concerne donc pas l’ensemble du territoire national.

La reconduction des mesures intervient alors que le ciment et la chaux occupent une place centrale dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Les restrictions doivent permettre aux cimenteries implantées dans le pays de consolider leur position sur le marché congolais.

Une protection ciblée de la production locale

Les limitations concernent le ciment gris et le clinker dans les parties ouest et sud-est de la RDC, tandis que la chaux est visée uniquement dans la zone sud-est. Cette répartition traduit une approche différenciée selon les besoins et les capacités de production des marchés régionaux.

En maintenant ces restrictions temporaires, les autorités congolaises poursuivent leur stratégie de réduction de la dépendance aux importations dans le secteur des matériaux de construction. La mesure vise également à soutenir l’essor de l’industrie cimentière nationale, appelée à répondre à la demande liée au développement des infrastructures.

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