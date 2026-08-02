Cameroun : René Sadi assure que Paul Biya est en vie et qu’il n’y a aucune vacance du pouvoir

L’absence prolongée du président camerounais Paul Biya suscite de nouvelles interrogations, alors que le chef de l’Etat se trouve hors du pays depuis près de deux mois. Le gouvernement a assuré dimanche qu’il était vivant et qu’il n’existait aucune vacance du pouvoir.

« Le président est en vie », a déclaré le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, dans un entretien exclusif accordé à RFI. Il a également annoncé le retour prochain de Paul Biya au Cameroun, sans en préciser la date.

Cette prise de parole constitue la première réaction officielle des autorités camerounaises depuis le début de cette absence prolongée. Elle intervient alors que des voix de l’opposition réclament une clarification institutionnelle et s’interrogent sur la capacité du président à exercer ses fonctions.

« Il n’y a aucune vacance du pouvoir », a insisté René Emmanuel Sadi, interrogé par le journaliste Polycarpe Essomba. Le ministre a affirmé que Paul Biya n’avait ni démissionné ni cessé d’être en fonction.

## Le gouvernement rejette toute vacance du pouvoir

René Emmanuel Sadi a reproché aux figures de l’opposition de procéder à une lecture biaisée de la Loi fondamentale. Selon lui, les dispositions constitutionnelles doivent être interprétées de manière « plus rigoureuse et plus objective ».

Le ministre a notamment contesté l’idée selon laquelle le Conseil constitutionnel aurait constaté une vacance à la tête de l’Etat. « Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé pour déclarer une vacance du pouvoir », a-t-il affirmé.

Interrogé sur la date du retour du président, René Emmanuel Sadi a reconnu ne pas pouvoir fournir de calendrier précis. « Je ne peux pas vous dire avec exactitude quand est-ce que le président Paul Biya revient », a-t-il déclaré, avant d’assurer qu’il reviendrait « très bientôt ».

L’absence de Paul Biya alimente depuis plusieurs semaines les spéculations au Cameroun, dans un contexte politique marqué par les interrogations de l’opposition sur la continuité du pouvoir. Les autorités n’ont fourni aucune autre précision sur le lieu où se trouve actuellement le chef de l’Etat ni sur les raisons de la durée de son séjour à l’étranger.