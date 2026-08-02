Togo : les autorités renforcent le suivi des projets appuyés par la Banque mondiale

En Afrique, les projets financés par la Banque mondiale sont régulièrement confrontés à des retards d’exécution et à un suivi jugé insuffisant de leurs résultats. Dans ce contexte, le seul taux de décaissement ne permet plus d’apprécier pleinement les effets des interventions sur les populations bénéficiaires.

Le gouvernement togolais souhaite renforcer le pilotage des projets soutenus par l’institution financière internationale. Les autorités entendent notamment améliorer le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des résultats obtenus sur le terrain.

Les coordinateurs des projets du portefeuille Togo-Banque mondiale se sont réunis mardi 28 juillet 2026 à Lomé pour une revue d’ensemble. Cette rencontre devait permettre d’examiner l’état d’avancement des différentes interventions appuyées par la Banque mondiale.

Les échanges ont porté sur la progression des projets et sur les moyens de renforcer leur efficacité. La démarche vise à dépasser une lecture limitée aux montants engagés ou décaissés, afin de mieux mesurer les réalisations et les bénéfices concrets pour les populations.

Un suivi axé sur les résultats

Le renforcement du suivi doit permettre aux autorités togolaises de disposer d’une vision plus précise de l’exécution des projets. Il s’agit également d’identifier plus rapidement les éventuelles difficultés susceptibles de ralentir la mise en œuvre des interventions.

La revue du portefeuille s’inscrit dans une volonté d’améliorer la coordination entre les équipes nationales chargées des projets et la Banque mondiale. Elle doit contribuer à une utilisation plus efficace des financements et à une meilleure appréciation de leur impact sur le développement du Togo.