RDC – Présidentielle et législative: coup d’envoi de la campagne électorale

La campagne électorale pour les élections présidentielle et législative a été lancée en République Démocratique du Congo (RDC), le dimanche 19 décembre 2023. Au total, 26 candidats sont en lice pour la présidentielle et 25 832 concourent pour les sièges parlementaires.

Malgré la situation sécuritaire critique dans l’Est de la RDC, en particulier dans les territoires de Rutshuru et Masisi, dans l’est du pays, et Kwamouth, dans le sud-ouest, les hostilités pour la campagne présidentielle sont désormais lancées avec 44 millions d’électeurs attendus aux urnes. Pour ce scrutin qui aura lieu le 20 décembre prochain, 26 candidats sont en lice dont le président sortant, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu qui ne cesse de revendiquer sa victoire à la présidentielle d’il y a 5 ans.

Moise Katumbi, Denis Mukwege et Matata Mponyo sont aussi candidats et de véritables challengers de Félix Tshisekedi, à cette élection qui est couplée avec les législatives. Au total, selon la commission électorale nationale indépendante (CENI), 25 832 candidats sont en lice pour les 500 sièges à l’Assemblée nationale, 44 110 candidats pour la députation provinciale.

En marge de l’Union Européenne qui a dépêché une mission d’observation électorale en RDC, des militants de la société civile congolaise ont annoncé vendredi, à Kinshasa, une mission d’observation électorale autofinancée, disant craindre des fraudes lors de la présidentielle du 20 décembre prochain.