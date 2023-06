RDC : plus de 40 civils tués dans une attaque meurtrière contre un site de déplacés

- Publicité-

Au moins 40 personnes ont perdu la vie lors d’une attaque perpétrée par des miliciens dans la province de l’Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC).

Une attaque choquante perpétrée par des miliciens a causé la mort d’au moins 40 civils dans la province de l’Ituri, en République démocratique du Congo. Les milices de la coopérative pour le développement du Congo (Codeco) ont lancé cette attaque meurtrière contre le site de déplacés de Lala, situé dans le territoire de Djugu. Les victimes comprennent des hommes, des femmes et des enfants innocents, dont certains ont été décapités et d’autres brûlés vifs.

Selon Jason Dzeba, un représentant de la Croix-Rouge, les conditions médicales minimales n’étant pas disponibles sur place, les corps des victimes seront enterrés le jour même. Richard Kondo, responsable de la chefferie de Bahema Badjere, à laquelle est rattachée la localité de Lala, a déclaré que l’attaque avait été d’une violence inouïe. Les déplacés, estimés à plus de 20 000 personnes sur le site, ont été pris pour cible par les miliciens sans qu’aucune intervention des Casques bleus de la Monusco, basés à seulement 3 kilomètres, n’ait lieu. L’armée congolaise dispose également d’une base à 1 kilomètre de Lala.

Etat de siège en Ituri

Cette tragédie survient alors que la province de l’Ituri est placée sous état de siège depuis mai 2021, avec une gouvernance entièrement confiée à l’armée et à la police. Malgré ces mesures, les groupes armés persistent et continuent de semer la terreur dans la région. Le groupe armé Codeco, qui a émergé en 2017 en réaction aux tensions interethniques en Ituri, prétend défendre la communauté Lendu contre les milices d’autodéfense d’autres ethnies, notamment les Hema et les Alur.

Les attaques perpétrées par les groupes armés en Ituri ont fait des dizaines de victimes chaque mois depuis le début de l’année, totalisant des milliers de victimes depuis 2017, selon la société civile. La situation est d’autant plus alarmante que les autorités congolaises ont récemment déplacé leurs troupes pour faire face aux combats contre les rebelles du M23 dans la province voisine du Nord-Kivu.