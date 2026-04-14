RDC : neuvième round de négociations en Suisse entre Kinshasa et le groupe AFC/M23

La neuvième série de pourparlers entre la coalition armée AFC/M23 et les représentants du gouvernement congolais s’est ouverte près de Montreux, en Suisse, le 13 avril 2026. L’endroit exact des réunions a été tenu secret jusqu’à la soirée du lundi 13, une mesure motivée par le souci d’assurer le bon déroulement des échanges et la protection des participants.

Les autorités helvétiques, discrètes sur le sujet, jouent néanmoins un rôle d’hôtes et de facilitatrices pour ces négociations tenues dans la région de Montreux. La séance inaugurale a été marquée par une composition internationale: un délégué qatarien a encadré certains moments en visioconférence tandis que l’émissaire américain, Massad Boulos, était présent sur place.

Également présent comme observateur, un représentant de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) a assisté aux travaux. Selon le reporter Patient Ligodi basé à Genève, la première journée a été marquée par plusieurs désaccords ouverts entre les délégations.

Les débats ont débuté sur de fortes tensions autour de l’agenda: plusieurs représentants ont contesté l’ordre du jour et réclamé d’y prendre part davantage. La validation des mandats des participants s’est révélée un autre point épineux, notamment concernant la composition des équipes de l’AFC/M23, qui a présenté six délégués accompagnés de six experts — une configuration qui n’a pas été immédiatement acceptée par tous.

Accès humanitaire et suites attendues

Les échanges ont aussi remis en lumière des promesses non tenues: deux protocoles antérieurs, portant sur la libération de détenus et sur un cessez-le-feu, restent pour l’heure inappliqués, s’interrogeaient plusieurs intervenants. Les discussions se sont poursuivies tard dans la soirée et ont donné lieu à des rencontres en aparté entre médiateurs et délégations.

Dans les jours qui suivent, les facilitateurs vont chercher à obtenir l’adhésion des parties à un nouveau texte, mais leur priorité déclarée est d’améliorer l’accès humanitaire dans l’est de la RDC. Parmi les pistes évoquées figure l’autorisation de vols humanitaires depuis et vers les aéroports de Goma (Nord-Kivu) et de Bukavu (Sud-Kivu), selon une source diplomatique présente en coulisses.

La région orientale de la RDC, riche en ressources et limitrophe du Rwanda, est en proie à des violences récurrentes depuis plusieurs décennies. La résurgence du groupe armé M23 à partir de fin 2021 a ravivé les affrontements, et au début de 2025 l’AFC/M23 et ses alliés ont pris successivement Goma puis Bukavu lors d’une offensive éclair.

Deux textes internationaux ont été signés depuis: une déclaration de principes négociée à Doha et un accord qualifié « pour la paix et la prospérité », paraphé en décembre à Washington entre Kinshasa et Kigali. Malgré ces instruments, les combats se poursuivent et les engagements n’ont pas encore permis d’assurer un cessez-le-feu durable.