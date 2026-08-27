RDC : Mota-Engil obtient une concession de 30 ans sur la ligne Dilolo-Sakania

La République démocratique du Congo et Mota-Engil Africa ont signé le 26 août 2026 à Kinshasa un contrat de concession de 30 ans sur la ligne ferroviaire Dilolo-Sakania, maillon congolais du corridor de Lobito destiné à relier les zones minières du sud-est du pays au port angolais de Lobito.

L’accord porte sur la réhabilitation, la modernisation, l’exploitation et la maintenance de cette ligne de plus de 1 000 kilomètres, qui dessert notamment Kolwezi, Tenke et Lubumbashi avant la connexion vers la façade atlantique angolaise.

Le schéma retenu prévoit qu’à l’issue de la concession, les infrastructures reviennent à l’État congolais. Kinshasa doit aussi détenir au moins 10 % de la société de projet et percevoir une redevance de 7,5 % du chiffre d’affaires brut.

La Société nationale des chemins de fer du Congo conserve pour sa part l’exclusivité du transport de voyageurs ainsi que ses droits sur le fret, ce qui écarte l’idée d’un transfert intégral de ses activités au concessionnaire.

Sur le volet financier, la Présidence congolaise a présenté un investissement indicatif de près de 1,258 milliard de dollars, tandis que Mota-Engil évoque, dans son communiqué au marché, environ 1,8 milliard de dollars sur l’ensemble de la durée du contrat. Un mécanisme conjoint entre la RDC et l’Angola doit encore harmoniser les opérations ferroviaires, la maintenance, les tarifs et le passage frontalier de Dilolo-Luau.