RDC: Moïse Katumbi annonce sa candidature pour la présidentielle de 2023

Dans un entretien accordé à RFI et France 24, le président du parti « Ensemble pour la République », Moïse Katumbi, a annoncé qu’il sera candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023.

Muet depuis plusieurs mois, le riche homme d’affaires, homme politique et dirigeant sportif de la République démocratique du Congo, Moïse Katumbi a critiqué ce vendredi, la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Sur RFI, l’ancien gouverneur de la RDC, a notamment critiqué la gestion de Félix Tshisekedi sur la crise sécuritaire en cours dans le pays, appelant à une augmentation des salaires au sein de l’armée.

« Reconstruire l’armée et la sécurité du pays »

Mettant en avant son bilan de gouverneur et son expertise, Moïse Katumbi affirme avoir « une vision et un programme » pour « reconstruire l’armée et la sécurité du pays » et pour « créer des emplois et refaire les infrastructures ».

Pour couronner le tour, l’homme qui a déclaré avoir dit au revoir à « l’Union sacrée », a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle prévue pour le 20 décembre 2023. « Je suis candidat, car la situation du Congo est chaotique et car je dois sauver un peuple en danger », déclare-t-il.

Si Moïse Katumbi joint finalement l’acte à la parole, il pourrait se retrouver dans la course au fauteuil présidentiel, avec le président sortant, Félix Tshisekedi, qui a déjà annoncé vouloir briguer un second mandat à la tête de la RDC.