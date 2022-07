RDC: Martin Fayulu désigné candidat à la présidentielle de 2023 par son parti

Martin Fayulu, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo, sera encore candidat à la présidentielle de 2023. Le sexagénaire a été désigné candidat par son parti.

«Je suis candidat ni pour moi, ni pour ma famille. Je suis candidat pour offrir à notre peuple une idée, une vraie perspective de construction d’un État tourné vers la paix, la stabilité… » a déclaré Martin Fayulu, autrefois candidat unique de l’opposition à la présidentielle du 23 décembre 2018 en RDC. C’est l’une des conclusions du congrès de son parti tenu à Kisangani.

« Si d’aventure quelqu’un ose encore voler la victoire en 2023, tu n’auras pas d’autres choix que celui de descendre dans la rue pour la réclamer, la récupérer comme d’autres peuples souverains l’ont fait », a déclaré l’homme politique et homme d’affaires qui a perd au second tour de l’élection présidentielle de 2018 et qui a toujours revendiqué sa victoire.

En effet, Martin Fayulu se considère comme le président « légitime » de la République démocratique du Congo. Malgré ses protestations et ses recours, les juges de la Cour constitutionnelle ont validé la victoire de Felix Tshisekedi.

« La Cour constitutionnelle par cet arrêt vient une fois de plus de confirmer à l’instar de la Ceni, qu’elle est au service d’un individu et d’un régime dictatorial qui ne respecte ni les lois de la République, ni les règles élementaires de la démocratie et de la morale. […] Il n’est un secret pour personne que vous m’avez élu président de la RDC avec plus de 60% des voix…. c’est ni plus ni moins un coup d’Etat constitutionnel » explique Martin Fayulu, le 20 janvier 2019.

Malgré les soutiens de la première heure de la communauté internationale, il semble désormais isolé. Mais du côté de ses supporters, Martin Fayulu est célébré comme s’il avait remporté la présidentielle.