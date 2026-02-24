RDC : Martin Bakole et Tony Yoka d’accord pour s’affronter à Kinshasa

Kinshasa s’apprête à retrouver, en avril, une place de choix sur la scène pugilistique internationale. Le stade des Martyrs a été choisi pour accueillir une affiche qui ne manquera pas d’attirer l’attention des amateurs de boxe : un duel de gala opposant Floyd Mayweather à Mike Tyson.

Au-delà du simple rendez‑vous sportif, cette confrontation promet d’être un événement spectaculaire, rassemblant deux noms emblématiques de la discipline. L’annonce a déjà suscité de nombreuses réactions, tant pour la dimension médiatique que pour l’ampleur populaire attendue autour du combat.

Mais la soirée ne se limitera pas à ce seul choc de stars. La Fédération congolaise de boxe a indiqué que Tony Yoka figure également sur la programmation et qu’il devrait disposer d’une occasion de revanche face à Martin Bakole, dans le même temps fort, selon les précisions du président de la fédération.

Cet alignement de combats de haut profil, programmé au cœur de la capitale, suscite des attentes fortes chez les supporters locaux et internationaux qui suivront l’événement depuis Kinshasa ou à distance.

Une affiche et des enjeux pour la boxe congolaise

Ferdinand Ilunga, à la tête de la fédération nationale, a confirmé que la rencontre Mayweather–Tyson figurera bien au programme et que la carte comprendra des oppositions de premier plan, dont la confrontation Yoka–Bakole remise sur le devant de la scène comme un duel à enjeu pour les boxeurs concernés.

La fédération promet que des informations complémentaires seront communiquées prochainement concernant la billetterie, l’organisation et les autres composantes de la soirée, qui pourrait marquer une nouvelle étape importante pour la visibilité du noble art en République démocratique du Congo.