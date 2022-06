RDC: manifestation monstrueuse contre le Rwanda à Goma

Des milliers de Congolais sont descendus dans les rues mercredi, et ont exprimé leur ras-le-bol contre le Rwanda, pays voisin, accusé par la République Démocratique du Congo de soutenir les rebelles du M23 qui ont gagné la bataille de la cité de Bunagana face à l’armée congolaise.

Le sentiment anti-rwandais se généralise en RDC. Des milliers de congolais ne cachent plus leur frustration à l’égard du Rwanda. Mercredi, nombreux sont-ils, qui ont répondu à l’appel de la société civile et des mouvements citoyens pour exprimer publiquement, leur soutien aux forces armées congolaises qui mènent une lutte farouche dans l’Est du pays et dénoncer le soutien militaire du Rwanda aux rebelles du M23.

Pancartes en mains et des slogans hostiles à Kigali, les manifestants ont appelé sans cesse à la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. D’après AA, les protestataires, ont atteint les deux postes frontaliers qui séparent leur ville du Rwanda avant d’être stoppés par les forces de l’ordre. « Que tous les rwandais dégagent, laissez-nous aller affronter Kagame chez lui, trop c’est trop », pouvait–on entendre. Cas rare, la manifestation a été autorisée par les autorités.

De violents combats dans l’Est de la RDC

L’armée congolaise combat les rebelles du M23 dans l’Est du pays depuis quelques semaines. Les combats qui sont devenus très intenses, ont fini par tourner à l’avantage du M23 qui aurait été soutenu militairement par le Rwanda, selon Kinshasa. Une accusation que Kigali rejette catégoriquement.

D’après l’ONU, près de 400 Congolais sont arrivés en Ouganda fuyant les combats. L’armée congolaise a également opté pour un repli tactique.

Lundi, l’Union Africaine a réitéré ses préoccupations et appelé à une « cessation immédiate de toutes formes de violences par tout groupe armé et de toute activité militaire présentant une quelconque menace pour l’un ou l’autre de la République du Rwanda et de la RDC ».