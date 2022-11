RDC: manifestation contre le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23

Des centaines de congolais ont pris d’assaut les rues et ont manifesté à Goma, dans la province du Nord-Kivu, contre le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23, le lundi 31 octobre 2022.

Ils étaient nombreux à répondre aux appels des organisations de la société civile pour exprimer toute leur frustration au Rwanda et à son président, Paul Kagame. Sur les regards pales de ses congolais, on pouvait lire: la tristesse, la colère et le désarroi. Ils étaient prêts à aller au front.

« Une partie des manifestants armés de bâtons, de pierres et parfois de machettes se sont ensuite dirigés vers la « grande barrière », un des deux postes frontières entre Goma et Gisenyi au Rwanda, en suppliant les autorités congolaises de leur donner des armes pour qu’ils « attaquent » à leur tour le pays voisin. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes et de tirs en l’air par la police congolaise », a rapporté RFI.

Les autorités congolaises ont appelé au calme et demandé aux organisations de la société civile de mettre un terme à l’organisation de telle manifestation. Le Rwanda et la RDC sont en froid depuis plusieurs années. Ces derniers mois, les tensions se sont nettement aggravées entre les deux Etats. La RDC accuse son voisin de soutenir militairement les rebelles du M23 qui livrent de farouches combats contre l’armée congolaise et prennent progressivement le contrôle de plusieurs villes dans l’Est de la RDC.

Cette semaine, Kinshasa a expulsé l’ambassadeur du Rwanda. De son côté, Kigali a regretté la décision de son voisin, mais a dit rester déterminer à la poursuite des efforts diplomatiques pour une solution pacifique à la crise. La communauté internationale a appelé au dialogue pour une issue pacifique.