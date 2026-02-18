RDC : l’UE annonce plus de 81 millions d’euros d’aide humanitaire pour les victimes du conflit dans l’Est

En marge d’une visite officielle à Kinshasa, Hadja Lahbib, commissaire européenne chargée de l’égalité, de la préparation et de la gestion des crises, a annoncé le déblocage d’une aide humanitaire de 81,2 millions d’euros destinée à faire face à l’aggravation de la crise dans l’est de la République démocratique du Congo, ce mardi 17 février. Cette enveloppe vise principalement les populations frappées par les violences qui affectent notamment les provinces du Nord et du Sud-Kivu.

En marge d’une visite officielle à Kinshasa, Hadja Lahbib, commissaire européenne chargée de l’égalité, de la préparation et de la gestion des crises, a annoncé le déblocage d’une aide humanitaire de 81,2 millions d’euros destinée à faire face à l’aggravation de la crise dans l’est de la République démocratique du Congo, ce mardi 17 février. Cette enveloppe vise principalement les populations frappées par les violences qui affectent notamment les provinces du Nord et du Sud-Kivu.

Le financement se répartit entre interventions directement menées à l’intérieur de la RDC et actions régionales. Sur les 81,2 millions, 68 millions sont alloués à des opérations sur le territoire congolais (appui alimentaire, soins d’urgence, nutrition, accès à l’eau et à l’assainissement, abris et services de protection), tandis que 13,2 millions serviront à renforcer la prise en charge des réfugiés et la préparation aux catastrophes dans les pays voisins des Grands Lacs.

La commissaire Lahbib effectue une tournée qui la conduit également au Burundi et au Rwanda afin d’évaluer les besoins sur le terrain, visiter des projets soutenus par l’Union européenne et plaider pour un accès humanitaire sans entraves auprès des autorités et des acteurs locaux. L’objectif affiché est d’ouvrir des couloirs sécurisés permettant aux équipes humanitaires d’atteindre les populations isolées.

Publicité

La décision communautaire intervient dans un contexte de forte dégradation humanitaire : les affrontements répétés dans l’est provoquent des déplacements massifs, une pression extrême sur les ressources de base et une hausse des violences, en particulier à l’encontre des femmes et des enfants. Ces dynamiques pèsent lourdement sur des provinces comme le Nord et le Sud-Kivu, déjà marquées par d’importants mouvements de population.

Axes prioritaires et défis opérationnels

Concrètement, les fonds européens devront permettre de distribuer de la nourriture, d’assurer des soins de santé et de nutrition d’urgence, de restaurer l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires, d’offrir des abris temporaires et de renforcer les dispositifs de protection — notamment pour les victimes de violences sexuelles et pour la protection de l’enfance. Les partenaires humanitaires sur le terrain seront chargés de mettre en œuvre ces actions en priorité.

Les autorités européennes insistent toutefois sur un point crucial : l’argent ne suffit pas si les opérateurs ne peuvent pas atteindre les populations dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Haddja Lahbib et ses équipes réclament donc le respect du droit international humanitaire et la levée des obstacles qui entravent l’acheminement de l’aide, alors que des flux de réfugiés continuent d’affluer vers les pays voisins et que les infrastructures locales peinent à absorber ces arrivées.