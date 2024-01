RDC : l’opposant Moïse Katumbi empêché de quitter son domicile

- Publicité-

Ce 8 janvier 2024, Moïse Katumbi, opposant congolais, a été retenu dans sa résidence à Kashobwe (Haut-Katanga) pendant quelques heures.

Les troupes du général Christian Ndaywell, chef des services de renseignement, ont encerclé sa demeure, lui interdisant formellement de quitter les lieux. Cette situation a été résolue en fin d’après-midi après l’intervention du gouverneur de la province, condamnant cet incident et ordonnant la levée immédiate du blocus. Les forces de l’ordre, déployées pour prévenir des actes de vandalisme contre les biens des adversaires politiques, ont été qualifiées par le gouverneur d’un « faux pas ».

Pour rappel, Moïse Katumbi, l’un des principaux opposants de Félix Tshisekedi à la présidentielle, conteste la victoire de ce dernier, dénonçant un « braquage électoral » le 20 décembre. De plus, il a appelé à l’annulation de ces élections et à la mobilisation populaire pour contrer ce qu’il qualifie de « fraude et dictature ».