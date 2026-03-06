RDC : l’ONU nomme l’américain James Swan à la tête de la Monusco

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, a officiellement choisi un nouveau responsable pour la mission de stabilisation en République démocratique du Congo, la Monusco.

Il s’agit de James Swan, diplomate américain dont le nom a été retenu pour prendre la direction de l’opération onusienne. Il succède à la Guinéenne Bintou Keita.

Le curriculum de M. Swan inclut un passage comme ambassadeur des États-Unis à Kinshasa pendant l’ère Obama et la direction d’une mission onusienne en Somalie, expériences qui l’ont familiarisé avec des zones de conflit complexes.

Sa principale feuille de route: piloter les efforts de la Monusco pour contribuer au respect du cessez-le-feu signé entre les forces gouvernementales congolaises et les groupes armés actifs dans l’Est, désignés ici comme l’AFC/M23.

Enjeux et priorités

Arrivé dans un contexte marqué par un regain d’hostilités dans les provinces orientales, le nouveau chef de mission devra coordonner le travail de la force onusienne avec les autorités congolaises et les partenaires régionaux afin de stabiliser la zone, surveiller le cessez-le-feu et limiter l’impact sur les populations civiles.

La tâche s’annonce délicate: il faudra à la fois superviser la mise en œuvre des accords et adapter l’action de la Monusco aux réalités du terrain pour tenter d’enrayer les affrontements récurrents qui fragilisent durablement la sécurité et la vie quotidienne des habitants de l’est de la RDC.