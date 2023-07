RDC : le Roi Amenya Fiti V du Ghana élu président du Forum des Rois du continent

- Publicité-

Torgbui Amenya Fiti V, chef suprême de la région traditionnelle d’Aflao dans la région de la Volta au Ghana, a été élu le 10 juillet 2023 à Lubumbashi en République Démocratique du Congo (RDC) au poste du président du Forum des Rois et Chefs Traditionnels d’Afrique, remplaçant Godefroid Munongo Mwenda Bantou, affirme nos confrères KOACI.

En prêtant serment, Torgbui Fiti V a déclaré que les autorités traditionnelles à travers le continent sont des sources importantes de coutumes, de traditions et de patrimoine, qu’il convient de leur accorder l’importance et le respect qu’elles méritent pour faire des affaires depuis le continent.

Poursuivant sa déclaration de serment, le nouveau « Roi des Rois africains » a déclaré que les autorités traditionnelles au fil des ans ont joué un rôle central dans le règlement des différends, l’élaboration des discours nationaux et la garantie de la coexistence pacifique et de la sécurité sur le continent, ce qui, selon lui, est nécessaire pour la marche en avant du continent.

En effet, le Forum des rois et chefs traditionnels africains est un organe de coordination des chefs traditionnels (y compris les rois, les reines et les princes) de diverses autorités traditionnelles souveraines qui échangent des idées et des stratégies, discutent des opportunités de partenariat avec les gouvernements et les parties prenantes, mais cherchent également à résoudre les problèmes qui sapent le continent noir.

La ministre de la Culture et des Arts, Catherine Kantu Furah, au nom du Premier ministre congolais, a confirmé la détermination du gouvernement congolais à coopérer avec les autorités traditionnelles sur tout le continent noir.

Pour rappel, le Roi congolais Mwami Godefroid Munongo Mwenda Bantou a dirigé le Forum des Rois et Chefs Traditionnels d’Afrique depuis 2015. Il a succédé pour la première fois à Mouammar Kadhafi après son assassinat. Le défunt Président de la Lybie fut le fondateur de cette structure continentale et le premier à la diriger.