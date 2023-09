RDC: le président Félix Tshisekedi offre une Prado au chanteur Jossart Nyoka Longo (image)

A l’occasion de la célébration de ses 70 ans, le président Félix Tshisekedi a offert un véhicule flambant neuf au célèbre chanteur Jossart Nyoka Longo.

Jossart Nyoka Longo est bien plus qu’un chanteur. Il est une véritable icône de la rumba congolaise et a laissé une empreinte indélébile sur la musique et la culture de la RDC. Avec une carrière musicale impressionnante qui s’étend sur plus de quatre décennies, l’artiste a influencé des générations entières d’amateurs de musique et a contribué à façonner l’identité musicale du pays.

Conscient de son rôle d’ambassadeur de la culture congolaise, le président Félix Tshisekedi l’a honoré de son vivant dans ce mois de septembre alors qu’il célèbre ses 70 ans. En effet, le chef de l’Etat lui a offert une luxueuse Toyota Prado au cours d’une messe organisée à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala.

Le geste du président Tshisekedi ne passe pas inaperçu. Il témoigne de la reconnaissance nationale pour les réalisations exceptionnelles de Jossart Nyoka Longo et de l’impact qu’il a eu sur la scène culturelle congolaise.

