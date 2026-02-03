RDC : le gouvernement provincial de la Tshopo appelle au calme après des attaques de drones sur l’aéroport de Kisangani
Le gouvernement provincial de la Tshopo a publié un communiqué pointant du doigt le groupe AFC/M23, qu’il accuse d’agir avec le soutien du Rwanda, pour une série d’attaques visant l’aéroport international de Bangoka. L’aérodrome se trouve à environ 17 kilomètres du centre de Kisangani.
Les autorités locales indiquent que les frappes ont été menées au moyen de drones-suicide, selon le document officiel. Elles précisent que les incidents se sont déroulés entre le samedi 31 janvier, à partir de 05 h, et le dimanche 1er février, jusqu’à 02 h.
Dans leur communication, les responsables provinciaux exhortent la population à garder son calme en attendant des informations complémentaires. Le communiqué émane des instances dirigeantes de la province de la Tshopo, dans l’est de la République démocratique du Congo.