RDC : le gouvernement provincial de la Tshopo appelle au calme après des attaques de drones sur l’aéroport de Kisangani

Le gouvernement provincial de la Tshopo a publié un communiqué pointant du doigt le groupe AFC/M23, qu’il accuse d’agir avec le soutien du Rwanda, pour une série d’attaques visant l’aéroport international de Bangoka. L’aérodrome se trouve à environ 17 kilomètres du centre de Kisangani.

Sécurité
Les autorités locales indiquent que les frappes ont été menées au moyen de drones-suicide, selon le document officiel. Elles précisent que les incidents se sont déroulés entre le samedi 31 janvier, à partir de 05 h, et le dimanche 1er février, jusqu’à 02 h.

Dans leur communication, les responsables provinciaux exhortent la population à garder son calme en attendant des informations complémentaires. Le communiqué émane des instances dirigeantes de la province de la Tshopo, dans l’est de la République démocratique du Congo.

