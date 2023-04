RDC: l’artiste Ferre Gola frappé par un grand malheur

- Publicité-

L’artiste congolais Ferre Gola est en deuil. Son frère biologique Guy Gola est décédé ce lundi 17 avril 2023 à Kinshasa, des suites d’une longue maladie.

Encore un coup dur pour le monde de la musique congolaise. Guy Gola, membre de l’orchestre de l’artiste Ferre Gola s’en est allé aux premières heures de ce lundi à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, des suites d’une longue maladie. La triste nouvelle a été annoncée par Ferre Gola lui-même sur sa page Facebook.

« L’artiste musicien FERRE GOLA et son Groupe ont la profonde douleur d’annoncer aux mélomanes, aux amis et connaissances le décès de Guy Gola Digital, petit frère et artiste du Groupe FERRE GOLA, survenu ce lundi 17 Avril 2023 dans la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo« , peut-on lire sur la page Facebook de l’artiste.

Pour rappel, Guy Gola est souffrant depuis un moment. Ses photos, le montrant dans un état de santé très critique, ont circulé récemment sur les médias sociaux, et ont suscité plusieurs réactions mitigées. Au mois de février dernier, il s’était rendu à l’église ACK que dirige l’évêque Pascal Mukuna, pour implorer la grâce divine pour sa guérison.

Aucune information sur la maladie qui a conduit à la mort de Guy Gola n’a été dévoilée pour le moment. Cependant, son décès est une perte immense pour la communauté musicale congolaise et pour tous ceux qui ont apprécié son talent et son dévouement envers la musique.