RDC : l’armée annonce la découverte d’une importante cache d’armes en Ituri

Les autorités militaires de la République démocratique du Congo annoncent la saisie d’un important stock d’armement dans la province de l’Ituri, située à l’est du pays. La cache a été localisée à Noro, dans le territoire de Djugu, selon les responsables en charge des opérations dans la région.

Parmi les matériels découverts figurent plusieurs caisses de munitions, des fusils automatiques de type AK-47 ainsi que des grenades, dissimulés sur le site. Le porte-parole des forces engagées en Ituri a livré ces précisions au sujet de la trouvaille.

Les autorités attribuent ces armes à la milice dirigée par Thomas Lubanga, ancien chef de guerre de l’Ituri. Lubanga, condamné par la Cour pénale internationale, est revenu dans la zone il y a environ un an, rappelle-t-on.

Cette découverte intervient dans un contexte de surveillance accrue et d’opérations militaires répétées dans l’est du pays, où la présence de groupes armés demeure une source récurrente d’instabilité. La mise au jour de ce dépôt réactive les craintes d’une reconstitution des capacités matérielles des milices, ce qui pourrait alimenter de nouveaux affrontements et compliquer les efforts de pacification dans l’Ituri. La maîtrise et le démantèlement de telles caches restent essentiels pour limiter les violences contre les populations civiles.