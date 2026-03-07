Benin Web TV
LIVE

RDC : l’armée annonce la découverte d’une importante cache d’armes en Ituri

Les autorités militaires de la République démocratique du Congo annoncent la saisie d’un important stock d’armement dans la province de l’Ituri, située à l’est du pays. La cache a été localisée à Noro, dans le territoire de Djugu, selon les responsables en charge des opérations dans la région.

Le · MàJ le
Sécurité
198vues
RDC : l’armée annonce la découverte d’une importante cache d’armes en Ituri
Publicité
1 min de lecture
Google News

Les autorités militaires de la République démocratique du Congo annoncent la saisie d’un important stock d’armement dans la province de l’Ituri, située à l’est du pays. La cache a été localisée à Noro, dans le territoire de Djugu, selon les responsables en charge des opérations dans la région.

Parmi les matériels découverts figurent plusieurs caisses de munitions, des fusils automatiques de type AK-47 ainsi que des grenades, dissimulés sur le site. Le porte-parole des forces engagées en Ituri a livré ces précisions au sujet de la trouvaille.

Les autorités attribuent ces armes à la milice dirigée par Thomas Lubanga, ancien chef de guerre de l’Ituri. Lubanga, condamné par la Cour pénale internationale, est revenu dans la zone il y a environ un an, rappelle-t-on.

Publicité

Cette découverte intervient dans un contexte de surveillance accrue et d’opérations militaires répétées dans l’est du pays, où la présence de groupes armés demeure une source récurrente d’instabilité. La mise au jour de ce dépôt réactive les craintes d’une reconstitution des capacités matérielles des milices, ce qui pourrait alimenter de nouveaux affrontements et compliquer les efforts de pacification dans l’Ituri. La maîtrise et le démantèlement de telles caches restent essentiels pour limiter les violences contre les populations civiles.

 

Publicité

Articles liés

Indonésie : le président Prabowo menace de quitter le «Conseil de paix» de Donald Trump si les Palestiniens n’en bénéficient pasIndonésie : le président Prabowo menace de quitter le «Conseil de paix» de Donald Trump si les Palestiniens n’en bénéficient pasSoudan du Sud : l’armée donne 72 heures aux casques bleus et aux ONG pour quitter AkoboSoudan du Sud : l’armée donne 72 heures aux casques bleus et aux ONG pour quitter AkoboRDC : le nouveau chef de la Monusco mis à l’épreuve par le cessez-le-feuRDC : le nouveau chef de la Monusco mis à l’épreuve par le cessez-le-feuÉtats-Unis : restrictions de visas contre des hauts responsables rwandais pour l’instabilité dans l’est de la RDCÉtats-Unis : restrictions de visas contre des hauts responsables rwandais pour l’instabilité dans l’est de la RDC
Merci pour votre lecture — publicité