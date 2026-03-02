RDC : l’aéroport de Bangboka à Kisangani à nouveau visé par des drones ce 1er mars 2026

Le 1er mars 2026, l’aéroport de Bangboka, situé à proximité de Kisangani dans la province de la Tshopo (nord‑est de la RDC), a été la cible d’une série d’attaques menées par des drones, environ un mois après un précédent incident similaire.

Les autorités provinciales décrivent ces appareils comme des drones-suicide transportant des sous‑munitions. Quatre engins auraient été détectés puis abattus au‑dessus de l’enceinte aéroportuaire, et un dernier a été signalé au moment où un vol civil amorçait sa phase d’atterrissage, vers 19h00. Selon ces mêmes sources, un dispositif de défense sol‑air aurait permis de contrer les tentatives d’impact.

Aucun dégât structurel important n’a été recensé, mais des bris de vitrage ont été observés sur certaines installations. La panique a poussé des habitants vivant autour de l’aéroport à se réfugier hors de la zone pour se mettre à l’abri.

Les autorités locales mettent en cause le groupe armé AFC/M23 et le gouvernement rwandais. À la différence d’opérations antérieures, aucune organisation n’a pris la responsabilité de cette attaque.

Aucune revendication officielle

Du côté de Kinshasa, des responsables chargés de la sécurité rappellent que cette action survient une semaine après la mort du porte‑parole militaire de l’AFC/M23, Willy Ngoma, tué lors d’une frappe de drone que le mouvement impute aux forces de la capitale.

Par ailleurs, l’événement intervient peu de temps après des déclarations publiques de l’AFC/M23, dans lesquelles le mouvement annonçait que la disparition de Willy Ngoma et les récents bombardements ne resteraient pas sans réponse.