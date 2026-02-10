Benin Web TV
LIVE

RDC : La société civile alerte les États‑Unis sur des deals miniers à risque de corruption

Dans une lettre ouverte datée du 9 février 2026, la coalition de la société civile Le Congo n’est pas à vendre a pris la parole à l’intention des autorités américaines.

Le · MàJ le
Actus
220vues
RDC : La société civile alerte les États‑Unis sur des deals miniers à risque de corruption
Publicité
1 min de lecture
Google News

Dans une lettre ouverte datée du 9 février 2026, la coalition de la société civile Le Congo n’est pas à vendre a pris la parole à l’intention des autorités américaines.

Dans ce courrier, la coalition attire l’attention des destinataires sur des transactions qu’elle qualifie de « transactions présentant un grand risque de corruption ». Le texte met en garde contre les conséquences potentielles de ces opérations.

Le courrier fait référence à un projet d’acquisition porté par un consortium d’entreprises américaines, identifié comme Orion CMC, qui prévoit de reprendre 40 % des actifs détenus en République démocratique du Congo par le groupe minier suisse Glencore. Selon la même source, cette opération bénéficie de l’appui de la Société américaine de financement du développement international (DFC).

Publicité

Articles liés

Afrique du Sud : Relooted, jeu vidéo où des joueurs rapatrient virtuellement des artefacts africains pillésMadagascar : des professionnels soutiennent des femmes en phase terminale du cancerRDC : Le gouvernement assure le lancement des premiers travaux sur le corridor ferroviaire de LobitoSénégal : Colère des étudiants à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar
Merci pour votre lecture — publicité