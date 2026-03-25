RDC : la présence d’un nouveau groupe armé dans le Katanga inquiète les autorités

Des images diffusées ces derniers jours montrent un groupe d’hommes vêtus d’uniformes bleu roi rassemblés dans une zone boisée. Au centre, un individu coiffé d’une casquette rouge portée à l’envers et portant des lunettes lit une déclaration pendant qu’autour de lui d’autres hommes tiennent des armes à feu ou des bâtons.

Sur ces vidéos, le collectif se présente sous le nom « Debout Katanga pour la libération du Congo ». Selon des informations recueillies, leur présence a été signalée dans le territoire de Mitwaba, en Haut‑Katanga, une zone déjà marquée par l’activité des milices locales connues sous le nom de Bakata‑Katanga.

Des sources sécuritaires précisent toutefois qu’il convient de distinguer ce nouveau mouvement des groupes sécessionnistes traditionnels car ces combattants paraissent plus structurés et mieux dotés en matériel. Preuve de cette montée en puissance, une attaque attribuée au groupe contre le parc national de l’Upemba aurait mobilisé des armes de guerre, y compris des mitrailleuses, et près d’une centaine de personnes.

Le bilan de cette opération s’avère lourd avec au moins sept écogardes qui ont perdu la vie, selon les éléments disponibles. Pour des observateurs locaux, frapper un parc national répond autant à une logique de visibilité qu’à une volonté d’affirmer une capacité de nuisance.

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Déplacements, accusations et riposte militaire

Parallèlement, les insurgés auraient brièvement occupé la localité de Nkonga, située à environ trente kilomètres de Mitwaba‑centre, avant d’être repoussés. L’armée congolaise est intervenue et affirme avoir repris le contrôle des lieux, contraignant les assaillants à se disperser dans la brousse.

Des rumeurs ont également circulé reliant certains responsables présumés du mouvement à des proches de l’ancien président Joseph Kabila ; ces allégations ont été rejetées par les personnes mises en cause.

Face à ces épisodes, les autorités ont renforcé les dispositifs de sécurité dans la région et multiplié les déploiements militaires afin de contenir la menace et d’empêcher de nouvelles incursions.