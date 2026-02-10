Benin Web TV
LIVE

RDC : la Monusco annonce son déploiement prochain à Uvira

Jean-Pierre Lacroix a annoncé ce mardi que la mission onusienne se prépare à reprendre progressivement ses activités dans la province du Sud-Kivu. L’information a été communiquée alors que le haut responsable est en visite en République démocratique du Congo.

Le · MàJ le
Sécurité
121vues
RDC : la Monusco annonce son déploiement prochain à Uvira
Publicité
1 min de lecture
Google News

Jean-Pierre Lacroix a annoncé ce mardi que la mission onusienne se prépare à reprendre progressivement ses activités dans la province du Sud-Kivu. L’information a été communiquée alors que le haut responsable est en visite en République démocratique du Congo.

Titulaire du poste de Secrétaire général adjoint chargé des opérations des Nations unies, M. Lacroix poursuit un déplacement officiel dans le pays. Il a indiqué qu’il se rendra, mercredi, à Beni, où se trouve le quartier général de la Monusco dans l’est de la RDC.

Avant ce déplacement à Beni, il a eu, mardi matin, un entretien avec le président Félix Tshisekedi. Les échanges ont porté sur la contribution de la Monusco au mécanisme chargé de vérifier le respect du cessez-le-feu.

Publicité

Dans le cadre de ce rôle de vérification, la mission prévoit un redéploiement dans le Sud-Kivu, avec un premier positionnement à Uvira. La Monusco avait précédemment quitté cette province en 2024.

Articles liés

Mali : les chauffeurs routiers appellent à un arrêt de travail après des attaques jihadistesAngola : Félix Tshisekedi réunit João Lourenço et Faure Gnassingbé au sujet de l’est de la RDCForces armées béninoises: Bertin Bada élevé au grade de général d’armée aérienneCentrafrique : mort suspecte d’un policier après l’évasion du chef rebelle Nourd Grégaza
Merci pour votre lecture — publicité