RDC : la Monusco annonce son déploiement prochain à Uvira

Jean-Pierre Lacroix a annoncé ce mardi que la mission onusienne se prépare à reprendre progressivement ses activités dans la province du Sud-Kivu. L’information a été communiquée alors que le haut responsable est en visite en République démocratique du Congo.

Titulaire du poste de Secrétaire général adjoint chargé des opérations des Nations unies, M. Lacroix poursuit un déplacement officiel dans le pays. Il a indiqué qu’il se rendra, mercredi, à Beni, où se trouve le quartier général de la Monusco dans l’est de la RDC.

Avant ce déplacement à Beni, il a eu, mardi matin, un entretien avec le président Félix Tshisekedi. Les échanges ont porté sur la contribution de la Monusco au mécanisme chargé de vérifier le respect du cessez-le-feu.

