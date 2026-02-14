RDC : la Monusco à Goma a discuté avec l’AFC/M23 du mécanisme de suivi du cessez-le-feu

La Monusco, la mission onusienne déployée en République démocratique du Congo, intensifie ses préparatifs en vue d’établir un dispositif chargé de contrôler l’application d’un cessez-le-feu potentiel. Ce mécanisme de surveillance est envisagé en lien avec les récentes initiatives diplomatiques menées autour de la situation dans le pays.

La Monusco, la mission onusienne déployée en République démocratique du Congo, intensifie ses préparatifs en vue d’établir un dispositif chargé de contrôler l’application d’un cessez-le-feu potentiel. Ce mécanisme de surveillance est envisagé en lien avec les récentes initiatives diplomatiques menées autour de la situation dans le pays.

Au cours des quarante-huit dernières heures, Vivian van de Perre, qui assure temporairement la direction de la Monusco, s’est rendue à Goma. Sa présence sur place visait à engager des échanges directs avec les acteurs concernés par la dynamique en cours.

Durant ce court déplacement, la cheffe par intérim a multiplié les rencontres avec les différentes parties impliquées, selon les informations disponibles. Ces entretiens entrent dans le cadre des démarches préparatoires liées au futur dispositif de surveillance.

Publicité

Préparations et rencontres à Goma

La démarche de la Monusco consiste à élaborer les modalités opérationnelles d’un système de suivi qui pourrait être activé si un cessez-le-feu venait à être convenu à la suite des initiatives diplomatiques mentionnées. Aucune autre précision n’a été fournie sur la composition exacte de ce mécanisme dans les éléments rendus publics.

Le déplacement de Vivian van de Perre à Goma s’est déroulé sur une période de deux jours. Les échanges engagés sur place ont porté sur les sujets liés à la mise en place et à la coordination du dispositif annoncé.

Les informations officielles communiquées indiquent que ces contacts avec les différentes parties concernées faisaient partie intégrante des préparatifs en cours en vue d’une possible surveillance d’un cessez-le-feu, sans autre détail supplémentaire diffusé à ce stade.