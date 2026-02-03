RDC : la ministre française de la Francophonie à Kinshasa
Éléonore Caroit est arrivée à Kinshasa dimanche 1er février pour une visite annoncée de plusieurs jours.
La venue de la ministre intervient environ un an après la précédente mission ministérielle française en République démocratique du Congo. Fin janvier 2025, Jean-Noël Barrot, présenté comme le chef de la diplomatie tricolore, s’était rendu brièvement dans la capitale.
Le déplacement d’Éléonore Caroit a pour objectif de consolider les relations entre la France et la RDC.
