RDC : Koffi Olomide porte plainte contre le comédien Koffi de Brazza

Le chanteur Koffi Olomide a porté plainte contre le célèbre comédien congolais de Brazzaville Koffi de Brazza qui se fait souvent passer pour lui.

Après plusieurs mises en garde le roi de la Rumba Koffi Olomide est passé à l’offensive contre le comédien Koffi de Brazza. Selon la presse congolaise, le comédien est poursuivi en justice et la plainte a été déposée mercredi dernier par l’équipe de Papa Rappa.

Conformément à la plainte, le comédien Koffi de Brazza qui se fait appeler pour le sosie du Grand Mopao devrait se présenter ce jeudi 29 juin 2023 au Parquet. Il y a quelques semaine, Koffi Olomidé l’avait mis en garde de l’imiter. Pour parer au plus pressé et éviter toute confusion, le roi de la Rumba, Koffi Olomide a même suspendu toute son équipe de communication afin d’être sûr que plus personne ne parlera en son nom dans la presse.

L’objectif était d’éviter toute confusion entre les actions du comédien et lui. Mais visiblement, Koffi Olomide a préféré y mêler la justice pour se faire entendre.

