RDC : Juliana Lumumba candidate à la présidence de l’OIF

Dans la nuit du 26 au 27 février 2026, la République démocratique du Congo a officialisé le nom de la personne qu’elle propose pour diriger l’Organisation internationale de la Francophonie : Juliana Amato Lumumba.

Le ministère congolais de la Communication a publié jeudi soir un communiqué annonçant cette candidature. Juliana Lumumba est notamment connue pour être la fille de Patrice Lumumba, figure emblématique de l’indépendance congolaise.

Formée en France, elle est diplômée de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), ce qui complète un parcours académique ancré dans les sciences humaines.

Sur le plan professionnel, Juliana Lumumba a occupé le poste de ministre de la Culture de 1997 à 2001 et a ensuite exercé les fonctions de secrétaire générale de l’Union des chambres de commerce africaines, expérience qui lui a donné une connaissance des enjeux économiques du continent.

Une candidature en concurrence avec la Rwandaise Louise Mushikiwabo

Le choix de Kinshasa s’inscrit dans un contexte politique sensible : la secrétaire générale sortante, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, brigue un nouveau mandat de quatre ans après avoir déjà exercé deux mandats à la tête de l’OIF.

Cette mise en avant d’une postulante congolaise prend une coloration particulière au regard des tensions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, qui rendent la compétition pour la direction de la Francophonie plus chargée politiquement.

