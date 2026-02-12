RDC : fraude douanière massive sur les produits pétroliers

En République démocratique du Congo, la ministre d’État chargée des Hydrocarbures, Acacia Bandubola, a fait part de ses préoccupations aux autorités compétentes au sujet d’irrégularités liées aux importations d’énergies.

Dans un courrier officiel transmis à la Direction générale des douanes et accises, la responsable gouvernementale signale l’existence d’une fraude douanière à grande échelle touchant les produits pétroliers. Selon le document cité, cette situation affecterait en priorité la région sud‑est du pays et aurait entraîné des pertes financières pour le Trésor public estimées à plusieurs centaines de millions de dollars.

La lettre, présentée comme formelle, vise la Direction générale des douanes et accises en sa qualité d’autorité en charge des contrôles et du recouvrement des droits liés aux importations. Le courrier met l’accent sur le caractère massif de la fraude identifiée, en lien avec l’importation de produits pétroliers, sans détailler dans le texte publicisé les mécanismes précis employés.

