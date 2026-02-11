RDC : forum d’investissement pour la province du Lualaba en marge du Mining Indaba

À l’occasion du Mining Indaba, la République démocratique du Congo a tenu un forum consacré à l’attraction d’investissements pour la province du Lualaba. Cette rencontre a été organisée en marge du salon minier international afin de promouvoir les opportunités dans cette région administrative.

À l’occasion du Mining Indaba, la République démocratique du Congo a tenu un forum consacré à l’attraction d’investissements pour la province du Lualaba. Cette rencontre a été organisée en marge du salon minier international afin de promouvoir les opportunités dans cette région administrative.

Le pays affirme produire 70 % du cobalt extrait dans le monde, métal cité pour son usage dans plusieurs technologies, en particulier les batteries destinées aux véhicules électriques. Cette ressource y est considérée comme stratégique en raison de son importance pour les filières industrielles actuelles.

Les minerais congolais suscitent une forte demande à l’échelle internationale, et les intérêts pour ces ressources sont notamment attribués aux États-Unis. À l’issue du forum, la gouverneure du Lualaba a lancé un appel clair aux capitaux étrangers, invitant des acteurs économiques de toutes provenances à investir dans la province.

Appel aux investisseurs et enjeux régionaux

Le forum visait à présenter les atouts et les potentialités du Lualaba pour attirer des financements extérieurs. Les autorités locales ont mis en avant le rôle de la province dans l’exploitation des minéraux jugés essentiels pour les chaînes d’approvisionnement mondiales.

La gouverneure a insisté sur la nécessité d’un engagement international pour soutenir le développement des projets miniers et infrastructures connexes dans la province. Elle a sollicité des partenaires financiers et industriels en provenance du monde entier afin de participer aux initiatives économiques locales.

Les organisateurs ont rappelé que la présence de ressources telles que le cobalt positionne la province au cœur des échanges sur les matières premières stratégiques et que cet avantage suscite des sollicitations internationales, dont celles des acteurs étatiques et privés cités par les autorités.