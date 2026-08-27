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RDC : Félix Tshisekedi renvoie au Parlement la loi sur le référendum

Le président congolais Félix Tshisekedi a demandé, dans une lettre datée du 10 août 2026, une nouvelle délibération de la loi sur l’organisation du référendum, après la décision de la Cour constitutionnelle la jugeant conforme à la Constitution tout en formulant des réserves sur treize articles. Le texte revient donc devant le Parlement avant toute issue définitive.

Mohamed ISSA
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Politique
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RDC : Félix Tshisekedi renvoie au Parlement la loi sur le référendum
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La proposition de loi avait été adoptée par l’Assemblée nationale le 9 juin 2026. Le Sénat l’a ensuite approuvée en deuxième lecture le 15 juin, avec une harmonisation finale encore attendue entre les deux chambres.

Le renvoi a été présenté comme une recherche de clarté et de sécurité juridique. La nouvelle délibération doit être inscrite à la session parlementaire de septembre 2026, ce qui reporte l’aboutissement du processus législatif.

Paul-Gaspard Ngondankoy, auteur du texte, défend un dispositif destiné à encadrer l’exercice de la souveraineté populaire. L’opposition congolaise y voit au contraire une possible voie vers un changement de Constitution et le risque d’un troisième mandat présidentiel.

La décision de la Cour ne vaut pas promulgation immédiate : les réserves formulées sur treize articles obligent désormais les parlementaires à reprendre l’examen du texte avant toute adoption définitive.

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