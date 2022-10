RDC: Felix Tshisekedi nomme dans l’armée, un Général déjà décédé il y a 10 ans

Dans une ordonnance présidentielle lue à la RTNC, le lundi 17 octobre, le président Félix Tshisekedi a nommé le feu général Floribert Kisembo Bahemuka à la tête des opérations militaires dans l’Équateur. Celui-ci est pourtant considéré pour mort depuis plus de 10 ans.

C’est une séquence qui n’est pas passée inaperçue et qui fait le chou gras des réseaux sociaux. En effet, le président Félix-Antoine Tshisekedi a récemment effectué quelques mutations au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Dans une série d’ordonnances lues, lundi 17 octobre, à la télévision nationale, le général Floribert Kisembo Bahemuka, a été nommé commandant opérationnel du Nord-Kivu.

President Tshisekedi has appointed Major General Floribert Kisembo Bahemuka (WHO DIED in 2011) head of military operations in the Province of Equateur. pic.twitter.com/NXZIn146nF