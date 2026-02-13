RDC : Félix Tshisekedi accepte le principe du cessez-le-feu proposé par l’Angola

Le 13 février 2026, la République démocratique du Congo a répondu favorablement à une initiative présentée par l’Angola.

Le président Félix Tshisekedi a formellement approuvé le principe d’un cessez‑le‑feu dans l’est du pays, expliquant sa décision par un souci de responsabilité, d’apaisement et la volonté de rechercher une solution pacifique au conflit.

Une source proche du dossier a confirmé à RFI que la date retenue pour ce cessez‑le‑feu est le 18 février.