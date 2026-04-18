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RDC : Félix-Antoine Tshisekedi félicite Romuald Wadagni après son élection<br><br>

Le président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a chaleureusement félicité Romuald Wadagni, nouvellement élu président du Bénin le 12 avril dernier. Cette déclaration a été rendue publique le 16 avril, soulignant le choix fait par le peuple béninois.

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RDC : Félix-Antoine Tshisekedi félicite Romuald Wadagni après son élection<br><br>
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Félix-Antoine Tshisekedi félicite Romuald Wadagni pour son élection

Dans son message, le chef de l’État congolais a exprimé l’espoir que Wadagni mènera le Bénin vers un développement économique et social accru. Tshisekedi a également réaffirmé son intention de renforcer les liens entre Kinshasa et Cotonou, mettant en avant une « ferme détermination » à favoriser la coopération entre les deux nations.

Le président Tshisekedi a précisé que ce partenariat devrait promouvoir les intérêts des deux pays et contribuer à l’avancement général du continent africain. Cette volonté de collaboration souligne l’importance des relations bilatérales en Afrique.

Les Béninois, porteurs de cette élection, ont manifesté leur choix en votant pour Romuald Wadagni, désormais à la tête de leur pays. La RDC a, à plusieurs reprises, exprimé son engagement à soutenir le Bénin dans ses aspirations de développement.

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