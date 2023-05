RDC: Fally Ipupa dévoile enfin les motivations de sa rencontre controversée avec Macron

- Publicité-

Le chanteur congolais, Fally Ipupa, a finalement révélé les véritables raisons de sa rencontre polémique avec le président français, Emmanuel Macron.

La visite d’État du président français en République démocratique du Congo (RDC) il y a un mois avait suscité de vives réactions parmi la population congolaise. Mais ce sont surtout les circonstances de la rencontre entre le chef de l’État français et Fally Ipupa qui ont fait l’objet de critiques.

En effet, l’artiste congolais avait invité Emmanuel Macron dans son village natal de Bandal, une initiative qui avait irrité de nombreux Congolais. Une vidéo de la scène, largement diffusée sur les réseaux sociaux, montrait les deux personnalités, qui se connaissent depuis longtemps, dans une ambiance décontractée dans un bar, où même le président français était en train de siroter une bière.

Un mois après cette rencontre controversée, Fally Ipupa a décidé de s’expliquer dans une interview accordée à la chaîne francophone TV5 Monde. Il a affirmé rester apolitique, en précisant que sa rencontre avec Emmanuel Macron avait pour objectif d’apporter de l’aide à l’est de son pays, une région en proie à des problèmes avec le Rwanda.

« Les histoires de politiciens et la politique, je reste apolitique. Ma rencontre avec le président Emmanuel Macron, c’est aussi pour apporter de l’aide à l’est de mon pays en proie avec le Rwanda. Je n’ai rien contre le peuple rwandais. C’est le système mis en place qui ne plait pas. J’irai dans ce pays pour faire un spectacle. On a pu débourser 84 millions pour les populations de l’est. C’est déjà une bonne chose et il y a des gens qui souffrent à l’est du pays« , a-t-il expliqué.

L’artiste congolais a tenu à mentionner son engagement humanitaire, en rappelant qu’il avait envoyé une ambulance médicalisée à l’hôpital général de Goma en 2013 et qu’il était ambassadeur contre le recrutement d’enfants soldats dans son pays, ainsi qu’ambassadeur de l’UNICEF.

Cette révélation de Fally Ipupa vient donc éclaircir les motivations de cette rencontre qui avait suscité tant de controverses en RDC. Le chanteur congolais a souhaité mettre en avant son engagement humanitaire et sa volonté d’aider les populations de l’est du pays, tout en insistant sur son désintérêt pour les jeux politiques.

