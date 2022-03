RDC: évacué d’urgence en Belgique, le président Félix Tshisekedi en soins intensifs

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, aurait été opéré du cœur mardi dernier alors qu’il serait transporté d’urgence vers la Belgique.

Plusieurs informations font état de ce que le président congolais Félix Tshisekedi, a dû être transporter d’urgence en Belgique pour y recevoir des soins liés à une maladie. On ne sait pas exactement de quoi souffre le président congolais mais il aurait subi une intervention chirurgicale d’urgence.

Selon un proche de la présidence cité par le site d’information afrique.lalibre.be, « la situation est gérée ». Il confirme que le président a subi une opération « à cœur ouvert qui s’est bien passée » après que Félix Tshisekedi « a quitté le pays dans un état critique dimanche ».

Cette information intervient alors que le président souffrait de problèmes cardiaques bien avant la campagne électorale de 2018, selon le média qui indique qu’il lui avait été conseillé de se faire opérer mais les médecins ne pouvaient pas garantir sa réussite. Une situation qui a fait que l’opposant d’alors à repousser l’opération, soutient le média.

« Le silence ne pourra plus être maintenu très longtemps, mais ce sont des opérations délicates et même si tous les voyants sont au vert, il faut attendre le go des médecins pour communiquer… le président devra rester quelques jours à l’hôpital et devrait mettre ensuite le cap sur Dubaï pour une semaine de repos complet. En tout cas, c’est le scénario qui prévaut actuellement », indique la source proche de la présidence.