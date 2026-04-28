« un vaste plan de déstabilisation » : Assimi Goïta pointe des soutiens internes et externes

Le Mali a été frappé par une série d’attaques coordonnées le 25 avril 2026, visant simultanément plusieurs localités stratégiques, dont Bamako, Kati, Gao, Mopti et Kidal. Dans une adresse solennelle à la nation, le président de la transition, Assimi Goïta, a dénoncé « un vaste plan de déstabilisation » impliquant des groupes armés terroristes, appuyés, selon lui, par des soutiens internes et externes. Ces attaques, qualifiées de complexes et simultanées, visaient à instaurer un climat d’insécurité généralisée et à fragiliser les institutions.

Selon le chef de l’État, la riposte des forces armées et de sécurité a permis de contenir rapidement la menace. « Grâce à la promptitude et au professionnalisme des forces armées et de sécurité, un violent coup d’arrêt a été donné aux assaillants », a-t-il déclaré. Il a précisé que plusieurs combattants ont été neutralisés et que la cohérence de la chaîne de commandement a été maintenue, empêchant ainsi l’extension des violences dans les zones ciblées.

Dans son intervention, Assimi Goïta a assuré que la situation est désormais sous contrôle, tout en reconnaissant la persistance de la menace. « À l’heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée », a-t-il affirmé, soulignant que des opérations de ratissage, de recherche et d’exploitation du renseignement se poursuivent dans les différentes zones affectées.

Les autorités entendent ainsi prévenir toute résurgence des attaques et consolider la présence sécuritaire dans les régions sensibles. Le président a insisté sur la mobilisation continue des forces engagées sur le terrain, engagées « dans une lutte complexe contre le terrorisme », et a réitéré leur détermination à rétablir durablement la sécurité sur l’ensemble du territoire national.

Dans le même temps, il a lancé un appel à la vigilance des populations, invitant chaque citoyen à collaborer avec les services compétents. « Je demande à chaque citoyen, dans chaque quartier, dans chaque village, de faire preuve de responsabilité en transmettant toute information utile », a-t-il déclaré. Il a également mis en garde contre la propagation de fausses informations, estimant que « la désinformation peut devenir une arme au service des terroristes ».

Un appel à l’unité face à une menace persistante

Au-delà de la réponse sécuritaire, Assimi Goïta a placé son message sous le signe de l’unité nationale. « Ces attaques ne sont pas des faits isolés », a-t-il insisté, les inscrivant dans une stratégie plus large de déstabilisation. Il a appelé les Maliens à faire bloc face à cette menace, soulignant que « c’est dans l’épreuve qu’une nation doit conforter sa cohésion et son unité ».

Le président de la transition a également réaffirmé le cap politique et stratégique engagé par les autorités maliennes. « Notre peuple a fait un choix, celui de la souveraineté et de la dignité », a-t-il déclaré, estimant que cette orientation, bien que « dure par sa nature », constitue « le seul chemin » pour garantir un avenir stable et prospère.

Sur le plan international, Assimi Goïta a salué la coopération avec certains partenaires, notamment la Russie, tout en mettant en avant la dynamique régionale en matière de sécurité. Il a évoqué la synergie d’action entre États engagés dans la lutte contre le terrorisme, sans toutefois entrer dans les détails opérationnels.

Enfin, le chef de l’État a exprimé la solidarité de la nation envers les victimes et leurs familles. Il a indiqué avoir instruit le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer leur prise en charge. « La solidarité nationale ne doit pas être un mot, mais un acte », a-t-il affirmé, appelant à un soutien concret aux blessés et aux familles endeuillées.

Dans un contexte sécuritaire toujours marqué par la menace des groupes armés, cette prise de parole vise à rassurer l’opinion publique tout en réaffirmant la détermination des autorités à contenir les violences et à préserver l’intégrité du territoire.

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