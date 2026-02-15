RDC : épidémie de choléra à la prison centrale de Makala à Kinshasa
La République démocratique du Congo fait face à une progression de l’épidémie de choléra, qui a désormais touché Makala, la plus vaste maison d’arrêt du pays située à Kinshasa. Les autorités pénitentiaires et sanitaires signalent que le foyer s’est installé au sein de cet établissement carcéral.
Des décès attribués au choléra ont été enregistrés à l’intérieur de la prison, selon les rapports diffusés. En parallèle, plusieurs détenus ont été formellement diagnostiqués positifs à la maladie, confirmant la présence d’une transmission dans l’enceinte.
Face à cette situation, les responsables judiciaires ont communiqué sur la mise en place de mesures d’urgence destinées à limiter la propagation de l’infection. Ces dispositifs ont été annoncés publiquement par les autorités concernées dans le but de maîtriser l’épidémie au sein de l’institution carcérale.
L’apparition de cas et les décès recensés à Makala interviennent alors que le pays lutte déjà contre un bilan épidémique généralisé, et les autorités judiciaires ont souligné l’urgence d’intervenir pour freiner la diffusion du choléra parmi la population carcérale.