RDC : épidémie de choléra à la prison centrale de Makala à Kinshasa

La République démocratique du Congo fait face à une progression de l’épidémie de choléra, qui a désormais touché Makala, la plus vaste maison d’arrêt du pays située à Kinshasa. Les autorités pénitentiaires et sanitaires signalent que le foyer s’est installé au sein de cet établissement carcéral.

Des décès attribués au choléra ont été enregistrés à l’intérieur de la prison, selon les rapports diffusés. En parallèle, plusieurs détenus ont été formellement diagnostiqués positifs à la maladie, confirmant la présence d’une transmission dans l’enceinte.

Face à cette situation, les responsables judiciaires ont communiqué sur la mise en place de mesures d’urgence destinées à limiter la propagation de l’infection. Ces dispositifs ont été annoncés publiquement par les autorités concernées dans le but de maîtriser l’épidémie au sein de l’institution carcérale.

