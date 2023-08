RDC: en brouille avec son père Koffi Olomide, Didistone fait une grande annonce

Relativement discrète ces derniers jours, Didistone Olomide, la fille du chanteur Koffi Olomide a enfin donné de ses nouvelles. Dans un message sur ses réseaux sociaux, l’influenceuse congolaise a exposé les motifs de son absence, avant de dévoiler une nouvelle qui risque de ne pas plaire à certains de ses abonnés.

Plusieurs semaines après s’être faite baptiser, Didistone Olomide a choisi les réseaux sociaux pour clarifier sa période d’absence prolongée. Fortement suivie par plus de 1,7 million d’abonnés sur Instagram, la jeune femme a expliqué qu’elle avait ressenti le besoin de prendre du recul face aux multiples défis qu’elle traverse.

En effet, la fille du grand Mopao a profité de sa sortie pour annoncer sa décision de se retirer temporairement des plateformes en ligne afin de se recentrer sur l’essentiel et renforcer sa foi personnelle. Didistone Olomide a exprimé son désir d’échapper aux distractions pour mieux entendre sa propre voix intérieure et reprendre contact avec elle-même. Cette étape de retraite est également motivée par le désir de guérir des épreuves passées et de faire le point sur son parcours.

La jeune femme a également révélé que cette pause lui offrira l’occasion de se consacrer à de nouveaux projets qui étaient en suspens. C’est une période de réflexion et de renouveau créatif qu’elle entreprend, visant à stimuler sa croissance personnelle et professionnelle.

Faut-il le rappeler, cette annonce intervient dans un contexte de tensions familiales. Didistone Olomide et son père, Koffi Olomide, ont connu des désaccords ces derniers mois. La source du conflit réside dans la séparation entre Koffi Olomide et la mère de Didistone, Aliane. Les réseaux sociaux ont été le lieu d’expression de sa colère et de ses sentiments envers cette situation.

