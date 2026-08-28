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RDC : DRC Gold Trading et la CADECO s’allient pour payer sur place les négociants d’or artisanal

DRC Gold Trading SA et la Caisse Générale d’Épargne du Congo (CADECO) ont signé le 24 août à Kinshasa un accord destiné à permettre le paiement sur place des négociants qui vendent leur or artisanal à l’entreprise publique, avec l’installation annoncée de guichets bancaires dans les sites de DRC Gold.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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RDC : DRC Gold Trading et la CADECO s’allient pour payer sur place les négociants d’or artisanal
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Le dispositif doit rapprocher l’opérateur aurifère et la banque au moment de la transaction, alors que les deux partenaires appartiennent au portefeuille de l’État congolais. L’enjeu est de faire passer davantage d’opérations par le circuit bancaire et de limiter le recours aux règlements en espèces dans une filière exposée aux flux informels.

Concrètement, la CADECO doit déployer des points de service avancés dans les installations de DRC Gold afin que les négociants puissent être payés sur place lorsqu’ils cèdent leur production. L’accord porte ainsi sur la phase la plus sensible de la chaîne d’achat, celle du règlement, que les autorités et l’entreprise cherchent à rendre plus traçable.

DRC Gold Trading, anciennement Primera Gold DRC SA, se présente comme l’outil public chargé d’orienter l’or artisanal vers le circuit officiel. L’entreprise rattache ce rôle à la formalisation de la commercialisation, mais aussi à la lutte contre la fraude et la contrebande dans la filière.

Dans sa présentation institutionnelle, DRC Gold Trading lie déjà la bancarisation du paiement de ses fournisseurs à des objectifs de traçabilité, de transparence et de sécurité des flux financiers. Le partenariat avec la CADECO s’inscrit dans cette stratégie.

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