RDC: Décès de Lokassa Ya Mbongo, le maestro de la rumba congolaise

L’univers musical congolais est à nouveau en deuil. Lokassa Kasia Denis, connu sous le nom de Lokassa Ya Mbongo, s’est éteint le 15 mars à l’âge de 77 ans, laissant derrière lui un héritage musical inestimable.

Guitariste légendaire de la rumba congolaise, Mbongo a consacré plus de 50 ans à développer un style unique, intense et éclectique qui a inspiré de nombreuses générations d’artistes. Initié à la guitare à l’âge de 14 ans, il a rapidement découvert son talent hors du commun.

Considéré par certains comme le plus grand accompagnateur de tous les temps dans la musique congolaise, il a joué un rôle crucial dans la définition et la transformation du son de la rumba congolaise au fil des décennies. Son jeu de guitare rythmique virtuose et ses compositions mélodieuses ont eu une influence profonde et durable sur la musique congolaise.

Lokassa Ya Mbongo était un artiste prolifique et très respecté, dont les chansons ont marqué l’histoire de la rumba congolaise. Parmi ses nombreux succès, on peut citer « Moyibi » avec Pépé Kale, « Comme la rue » avec King Kester ou encore « Marie-José ». Ces chansons ont fait danser et chanter des générations entières de mélomanes congolais.

La mort de cette icône de la rumba congolaise est une perte immense pour la scène musicale congolaise et pour tous ceux qui ont été touchés par sa musique. Avec son départ, la rumba congolaise perd l’une de ses figures les plus emblématiques à la guitare. Lokassa Ya Mbongo laisse derrière lui un héritage musical riche et précieux, qui continuera d’inspirer de nombreux artistes dans les années à venir.