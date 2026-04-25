RDC : contrat de 25 millions d’euros avec l’allemand Off-Grid pour installer 8,5 MWc de mini-réseaux solaires

Le 21 avril 2026, l’Agence nationale de l’électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain (Anser) a signé un contrat commercial avec la société allemande Off‑Grid Europe pour déployer des mini‑réseaux solaires photovoltaïques d’un montant de 25 millions d’euros, indique un communiqué officiel. La première tranche du projet prévoit l’installation d’une capacité cumulée de 8,5 mégawatts‑crête (MWc) destinée à alimenter environ 27 700 foyers dans six agglomérations non raccordées au réseau national.

Le document rendu public précise que l’opération concerne des zones hors réseau et qu’elle s’inscrit dans une phase pilote d’un programme plus vaste. Cette étape initiale vise à tester des configurations techniques et commerciales avant l’extension annoncée du dispositif à d’autres collectivités.

Off‑Grid Europe, entreprise allemande spécialisée dans les solutions hors réseau combinant production photovoltaïque et systèmes de stockage par batteries, est présentée par l’Anser comme le partenaire retenu pour cette phase. Fondée en 2010, la société revendique des références en Afrique de l’Ouest et centrale, avec des interventions citées au Sénégal, au Nigeria, au Cameroun et en Guinée.

Cadre national et objectifs du programme

Selon l’Anser, le contrat s’inscrit dans le cadre du programme national d’électrification par mini‑réseaux solaires photovoltaïques, conçu pour renforcer l’accès à l’électricité en milieu rural et périurbain. Le communiqué précise que la phase pilote devra permettre d’affiner le modèle de déploiement et d’évaluer l’impact social et économique dans les localités ciblées.

Les informations diffusées par l’agence rappellent par ailleurs le contexte structurel du secteur énergétique dans le pays. D’après des données de la Banque mondiale citées dans le communiqué, le taux d’accès à l’électricité demeure faible, à hauteur d’environ 21 % de la population, situant le pays parmi ceux ayant les niveaux les plus bas sur le continent.

Face à cette situation, les autorités ont engagé des réformes sectorielles et présenté des cadres stratégiques, notamment le Pacte national de l’énergie et l’initiative dite Mission 300. Ces documents gouvernementaux fixent des orientations et des cibles chiffrées : porter le taux d’accès à l’électricité à 62 % d’ici 2030, en mobilisant l’investissement privé et le développement de solutions décentralisées, selon les sources officielles citées par l’Anser