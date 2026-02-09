RDC : conflit dans l’est et dialogue national au cœur de la visite du secrétaire général adjoint de l’ONU

Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des opérations de maintien de la paix, est en visite en République démocratique du Congo.

Sa mission sur place doit durer deux jours. Durant ce séjour, il rencontrera la classe politique congolaise, ainsi que des responsables des confessions religieuses et des acteurs de la société civile.

À l’issue de ces rencontres, Jean-Pierre Lacroix se rendra dans l’est du pays, une région où le conflit reste actif.