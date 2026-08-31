RDC : CEPI finance un candidat-vaccin contre Bundibugyo

CEPI a annoncé le 27 août 2026 un financement pouvant aller jusqu’à 16,5 millions de dollars pour faire avancer jusqu’à un essai de phase 1 chez l’être humain en Afrique le candidat-vaccin Bundibugyo du groupe Minapharm. Aucun vaccin ni traitement spécifique homologué contre la maladie à virus Bundibugyo n’était disponible dans les sources officielles consultées.

Le candidat-vaccin a été conçu à Berlin par ProBioGen sur une plateforme MVA du groupe Minapharm. CEPI présente ce programme comme son cinquième candidat-vaccin spécifique à Bundibugyo et comme le seul de son portefeuille conçu pour stimuler à la fois des réponses immunitaires de type B et T.

L’Organisation mondiale de la santé et Africa CDC ont indiqué le 20 août 2026 que 70 000 doses d’Ervebo avaient été allouées à la RDC, dont 20 000 pour un essai clinique de phase 3 et 50 000 pour les agents de santé et autres travailleurs de première ligne. L’OMS a précisé qu’il n’est pas établi qu’Ervebo protège l’être humain contre le virus Bundibugyo.

Le 28 août 2026, l’OMS rapportait 5 794 cas confirmés et 2 786 décès au 26 août dans 60 zones de santé réparties sur six provinces de RDC.

Une riposte encore transitoire

L’OMS a indiqué que la vaccination des agents de santé avec Ervebo avait commencé le 27 août 2026 dans certaines zones, notamment à Kisangani.

Le groupe consultatif technique de l’OMS a recommandé le 31 juillet 2026, dans un rapport publié le 7 août, de prioriser Ervebo pour un essai randomisé tant qu’aucun vaccin spécifique à Bundibugyo n’est prêt pour une évaluation clinique de terrain.