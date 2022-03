RDC: au moins 18 morts dans une attaque des miliciens Codeco au nord-est du pays

“Au moins 18 personnes ont été tuées par des miliciens Codeco. Parmi les victimes, figurent cinq femmes et cinq enfants. Ils sont arrivés vers 5 heures du matin et ont tué à l’aide de la machette et arme à feu la paisible population à Kilo-Mission chez les prêtres”, a déclaré à l’Agence Anadolu, Jean Pierre Bikilisende, bourgmestre de la commune rurale de Mongbwalu, proche de Kilo.

