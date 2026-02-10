Benin Web TV
LIVE

RDC: affrontements entre habitants et forces de sécurité à Kinshasa après un déguerpissement

Le 10 février 2026 au matin, le quartier de Pakadjuma, situé à la sortie de la Gombe à Kinshasa, a été le lieu de fortes tensions. Des affrontements ont opposé des habitants du secteur aux forces de sécurité présentes sur place dans la capitale de la République démocratique du Congo.

Le · MàJ le
Société
363vues
RDC: affrontements entre habitants et forces de sécurité à Kinshasa après un déguerpissement
Publicité
1 min de lecture
Google News

Le 10 février 2026 au matin, le quartier de Pakadjuma, situé à la sortie de la Gombe à Kinshasa, a été le lieu de fortes tensions. Des affrontements ont opposé des habitants du secteur aux forces de sécurité présentes sur place dans la capitale de la République démocratique du Congo.

Ces incidents font suite à une opération de déguerpissement menée la veille dans le quartier. Les déguerpissements à Kinshasa, en RDC, sont principalement causés par des conflits fonciers exacerbés par une urbanisation anarchique et une spéculation immobilière galopante.

Les constructions illégales sur des terrains non régularisés, souvent dans des zones inondables ou publiques, mènent à des expulsions forcées par les autorités ou des huissiers accompagnés de la police pour libérer ces espaces. La corruption endémique et l’absence de titres fonciers clairs aggravent ces tensions, transformant des litiges privés en affrontements violents avec les forces de l’ordre.

Publicité

Articles liés

Guinée : des tirs nourris près de la prison centrale de Conakry sèment la paniqueBénin : les raisons pour lesquelles le pétrole de Sèmè n’a pas encore commencé à coulerBohicon: un homme meurt électrocuté par les hautes tensions de la SBEE lors de la coupe d’un arbreTribunal de Porto-Novo: un chauffeur de taxi écope 2 ans de prison pour avoir vendu le véhicule de son employeur
Merci pour votre lecture — publicité