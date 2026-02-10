RDC: affrontements entre habitants et forces de sécurité à Kinshasa après un déguerpissement

Le 10 février 2026 au matin, le quartier de Pakadjuma, situé à la sortie de la Gombe à Kinshasa, a été le lieu de fortes tensions. Des affrontements ont opposé des habitants du secteur aux forces de sécurité présentes sur place dans la capitale de la République démocratique du Congo.

Ces incidents font suite à une opération de déguerpissement menée la veille dans le quartier. Les déguerpissements à Kinshasa, en RDC, sont principalement causés par des conflits fonciers exacerbés par une urbanisation anarchique et une spéculation immobilière galopante.

Les constructions illégales sur des terrains non régularisés, souvent dans des zones inondables ou publiques, mènent à des expulsions forcées par les autorités ou des huissiers accompagnés de la police pour libérer ces espaces. La corruption endémique et l’absence de titres fonciers clairs aggravent ces tensions, transformant des litiges privés en affrontements violents avec les forces de l’ordre.