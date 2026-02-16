RDC : ADD Congo attaqué à son siège

Le siège de l’ADD Congo, situé à Kinshasa, a été la cible d’une attaque lundi 16 février 2026, a fait savoir la formation d’opposition. L’incident a secoué les membres du parti qui revenaient d’une cérémonie religieuse en hommage aux victimes de la répression politique de 1992.

Le siège de l’ADD Congo, situé à Kinshasa, a été la cible d’une attaque lundi 16 février 2026, a fait savoir la formation d’opposition. L’incident a secoué les membres du parti qui revenaient d’une cérémonie religieuse en hommage aux victimes de la répression politique de 1992.

Selon le président de l’ADD, Prince Epenge, un groupe d’hommes armés de machettes a pris pour cible ces militants à leur retour de la messe commémorative dédiée aux « martyrs de la démocratie » abattus par la police politique sous le régime de Mobutu.

Le dirigeant a désigné la Force du progrès, présentée comme une milice rattachée au parti au pouvoir, l’UDPS, comme responsable de l’agression. Il a dénoncé une scène de violence inouïe et décrit des dégâts matériels importants au siège du parti.

Publicité

La situation a nécessité l’intervention des forces de l’ordre, qui ont finalement évacué plusieurs personnes à bord d’un camion. Prince Epenge a affirmé s’être senti menacé et a jugé la situation particulièrement périlleuse pour les militants présents.

Victimes, réactions et suites annoncées

Parmi les blessés, trois personnes ont été transportées à l’hôpital, précise le responsable de l’ADD. Le parti, qui fait partie de la mouvance Lamuka conduite par Martin Fayulu, a annoncé son intention de porter l’affaire devant la justice.

Une plainte officielle doit être déposée mardi 17 février 2026, a indiqué Prince Epenge, qui entend demander que les auteurs et les éventuels commanditaires de l’attaque soient recherchés et poursuivis.